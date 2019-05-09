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Hadi ipucu sorusu cevabı 9 Mayıs! New York’taki Tribeca Film Festivali’nde Nuh Tepesi filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kim aldı? 12.30 Hadi Magazin

Hadi ipucu sorusu, bugünkü magazin yarışması öncesinde resmi Instagram hesabından duyuruldu. 12.30 Hadi ipucu sorusunda "New York’taki Tribeca Film Festivali’nde Nuh Tepesi filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kim aldı?" diye soruldu. İşte 9 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı

hadi

Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Hadi magazin yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "New York’taki Tribeca Film Festivali’nde Nuh Tepesi filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kim aldı?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki New York’taki Tribeca Film Festivali’nde Nuh Tepesi filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kim aldı? 9 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 9 MAYIS MAGAZİN

hadi magazin bugün 12.30'da!

Bugünkü ipucumuz bu yıl Tribeca'da yarışan bir Türk filmi ile ilgili sevgili hadiciler. Cenk Ertürk’ün yazıp yönettiği, Nuh Tepesi filminin dünya prömiyeri, New York’taki Tribeca Film Festivali’nde yapıldı ve 2 ödülün sahibi oldu. Cenk Ertürk “En İyi Senaryo” ödülünü alırken, sizce "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü hangi oyuncumuz aldı?

HADİ İPUCU CEVABI: ALİ ATAY

ALİ ATAY KİMDİR?

Asıl adı Dursun Ali Atay 20 Nisan 1976'da Rize'de doğdu. 1999’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ali Atay "Şapkadan Babam Çıktı" adlı dizide başarısız illüzyonist Maksut’u oynamıştır. TRT'de 3 sezon boyunca yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı komedi dizisinde oynadığı Mecnun Çınar karakteriyle çok büyük bir başarı yakalamıştır. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra aynı dizi ekibi ile beraber çekilen Ben de Özledim dizisinde kendini oynamıştır. Ayrıca, Leyla ile Mecnun ekibinin kurmuş olduğu Leyla The Band grubunun vokalistidir.

2014 Haziranın da ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu Limonata adlı başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban'ın bulunduğu sinema filminin çekimlerine başlamıştır. Mutlu Ol Yeter adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Dizide Atay'ın yanı sıra Aslı Enver, Öner Erkan ve Ertan Saban da rol almıştır.

2017'de Türkiye'nin ilk online dizisi Masum da Haluk Bilginer, Nur Sürer, Okan Yalabık gibi isimlerle baş rolü paylaşmıştır. Yusuf Komser karakterini canlandırmıştır. Türkiye'nin 90. Akademi ödülleri için aday gösterdiği Ayla filminde Ali Astubay karakterini canlandırmıştır. Aksiyon Komedi tarzındaki Ölümlü Dünya filminin yönetmen koltuğunda yer almıştır. Atay son olarak gerçek bi' hikâyeden uyarlanan Turkish'i Dondurma filminde rol almıştır.

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