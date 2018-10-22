Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün ipucu olarak Çin Bayrağı işaret edildi. Peki Çin Bayrağı'nın üstünde 5 adet ne var? İşte Çin Bayrağı

HADİ İPUCU: ÇİN BAYRAĞI'NIN ÜSTÜNDE 5 TANE NE VAR?

Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı günümüzdeki hali ile 1 Ekim 1949 yılında göndere çekilerek kullanılmaya başlanmıştır. Çin Bayrağı kırmızı zemin üzerinde 1'i büyük 5 yıldızdan oluşur.

Ülkede resmi olarak Kırmızı Bayrak olarak adlandırılan bayrak, kırmızı rengin üzerine bayrağın sol köşesinde bulunan sarı renkli bir büyük ve dört küçük yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı renk komünizmin ve Çin Han Ulusu'nun simgesi olarak kullanılmakta olup, büyük sarı yıldız komünist partinin önderliğini ifade etmektedir. Büyük sarı yıldızın sağ tarafında kavisli bir şekilde bulunan dört küçük yıldız ise ülkede var olan dört sınıfı (çiftçiler, işçiler, küçük burjuva ve Çin-Japon Savaşı döneminde Japonlara karşı komünizmin yanında olan firmalar) temsil etmektedir.

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