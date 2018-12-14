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Hadi ipucu sorusu bugün saat 20.30'daki Spor Gecesi için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Degajman, plonjon ve kontrpiye hangi mevkide oynayan futbolcunun hareketlerini anlatmak için kullanılır?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzeneleneceğini de duyurdu. İşte 14 Aralık Hadi ipucu sorusu...
HADİ İPUCU - 14 ARALIK SPOR GECESİ
Spor Gecesi bu akşam 20.30’da!
Ofsayt anlaşılması en zor ve en çok tartışılan futbol terimlerinden biridir. Bugünkü ipucumuz ise az bilinen diğer futbol terimlerinden geliyor. Degajman, plonjon ve kontrpiye, hangi mevkide oynayan futbol oyuncusunun hareketlerini anlatmak için kullanılır? Bilen var mı?
Not: 20:00’de de Resimli yarışmamızı kaçırmayın
HADİ İPUCU CEVABI: KALECİ
KALECİ NEDİR?
Kaleci, futbolda, takım savunmasının en arkasında duran ve birincil görevi topun kaleye girmesini önlemek olan oyuncudur. Kendi takımının ceza sahası içinde olmak kaydıyla, topa elle dokunması kurallara uygun olan tek oyuncudur. Eğer kaleci sakatlanırsa, oyun durur ve tedavisi saha içinde yapılır.
Kaleciler, çoğunlukla GK kısaltması ile (İngilizce'de kaleci: goalkeeper) belirtilirler. Türkçe kısaltması KL dir. Forma numaraları, genellikle 1'dir.
DEGAJMAN NEDİR?
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması.
PLONJON NEDİR?
Futbolda, kalecinin topu yakalamak amacıyla yere paralel şekilde yaptığı atlama hareketidir. Futbolda bir kaleci yatış tekniğidir. Çoğunlukla gösteri amaçlı yapılır ve cesaret gerektirir. Topa doğru sıçrarken bir diz karına çekilir, topa uzanırken kol ve parmaklar gerilir, düşme sırasında kaleden uzağa doğru yuvarlanılarak kalkılır. Yan direklere doğru planjon yapılmamalı, topu tutarken iki elin de topa teması olmamalı, yere düşüşte yan düşmek yerine karın ya da yüz üzerine düşülmemelidir. Planjon aynı zamanda voleybolda da kullanılan bir tekniktir. Futbolda 3 türlü planjon vardır yerden, orta yükseklikten ve kafa üstü planjondur. Planjon'dan sonra düşüşe geçerken kalça ile düşülmeli ve yuvarlanılmalıdır.
KONTRPİYE NEDİR?
Futbolda kaleci ters tarafa gitmek veya hamle yapmakGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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