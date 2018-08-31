Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Her gün 20.30'da, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 12.30 ve 20.30'da canlı olarak yapılan bilgi yarışması Hadi'nin bugün 20.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin sosyal medya hesabından yapılan ipucu paylaşımında "Marie Curie bildiğiniz üzere ünlü bir kimyager ve fizikçi. Yaptığı tehlikeli radyoaktif çalışmalarla tanınan bir bilim insanı. Frederic Chopin ise romantik dönemde yaşamış bir piyanist ve müzik dehası. Bu iki önemli ismin ortak noktası sizce ne olabilir? sorusu yer aldı. Peki, Marie Curie ve Frederic Chopin'in ortak noktası ne? İşte hadi ipucu sorusunun cevabı...

Marie Curie ve Frederic Chopin'in ortak noktası ne?

Cevap: Nobel ödüllü ünlü kimyager Marie Curie ve piyanist ve bestesi Frederic Chopin her ne kadar Fransa'da yaşamış olsalar da doğum yerleri Polonya'nın başkenti Varşova'dır. İkisi de hayatlarının bir bölümünde Fransa'ya gitmiş ve yaşamlarına orada devam etmişlerdir, vefatları da orada olmuştur.

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