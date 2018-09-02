Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Bu akşam yapılacak Hadi'de büyük ödül 10 bin lira. Hadi'de ipucu sorusu olarak, safranla yapılan Osmanlı tatlısı işaret edildi. İşte sarı renkli safranlı Osmanlı tatlısı

HADİ İPUCU: SAFRANLA YAPILAN OSMANLIL TATLISI NEDİR?

Hadi yarışamsı için bahsedilen sarı renli ve safranla yapılan Osmanlı tatlısının adı Zerde'dir. Zerde, Türk mutfağında İstanbul, Gaziantep, Balıkesir, Konya, Şanlıurfa Tekirdağ ve Edirne yörelerine ait geleneksel bir tatlıdır. Pirinçle su pişirilerek ve içine kızamık şekeri (loğusa şekeri) ve karanfil atılarak hazırlanır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir .

Zerde düğünlerde, bebeklerin dünyaya gelişi kutlamalarında ve Muharrem ayının ilk on gününde servis edilmesiyle meşhurdur.

ZERDE NASIL YAPILIR? ZERDE TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı kırık pirinç

6-7 su bardağı su (pirinç haşlanınca koyuluğuna göre ekleyin)

1 su bardağı toz şeker

3 tatlı kaşığı nişasta (mısır, buğday ya da patates nişastası fark etmez)

1 çay kaşığı safran (zerdeçal)

1 yemek kaşığı gül suyu

Dolmalık fıstık

Kuş üzümü (yoksa kuru üzüm olabilir)

Yapılışı

Su ve pirinç yaşlanmaya bırakılır.

Pirinçler iyice haşlanınca şeker, safran, güldüğü, dolmalık fıstık, kuş üzümü eklenir, biraz kaynatılır.

1 çay bardağı su ile nişasta eritilir ve tencereye eklenir.

2-3 dk daha kaynatılıp kaselere pay edilir. Afiyet olsun.

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