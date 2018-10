Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de bugün saat 20.30'da 30 bin lira ödüllü yarışma için ipucu olarak The Godfather (Baba) filminde "Vito Corleone" karakterini canlandıran oyuncu işaret edildi. The Godfather (Baba) filminde "Vito Corleone" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

HADİ İPUCU: GODFATHER FİLMİNDE "VİTO CORLEONE" KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCU KİMDİR?

Vito Corleone (Vito Andolini) Corleone Mafya Ailesi'nin kurucusu. Filmde Vito Corleone gençliğini Robert De Niro, yaşlılığını Marlon Brando canlandırmıştır. 1901 yılında Don Ciccio'nun babası, abisi ve annesini öldürmesinin ardından yakınları sayesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmiştir. Su çiçeği nedeniyle Ellis Adası'nda( New York City yakını)3 ay karantinada geçirmiştir. Genco Import adlı bir şirket kurmuş ve İtalya'dan zeytinyağı ithal etmiştir(ilerleyen yıllarda) . 4 çocuğu, Santino, Fredo, Michael, Connie, olmuştur. Carmela Corleone ile evlidir, öyle ki bu kadın ona dört evlat vermekle kalmamış en zor zamanlarında bile yanında olarak Vito'nun saygısını kazanmıştır. Bilinen gayrimeşru ilişkisi ve çocuğu yoktur. İş dünyasında ise aldığı mantıklı ve açıklanabilir kararları, zekası ve vakurluğuyla gizlediği gücü bilinir.

Don Vito Corleone karakteri mafya tarzı filmlerle bütünleşmiş bir karakterdir. Marlon Brando ve Robert De Niro (ikisi de Don Vito Corleone karakteri ile Oscar ödülü kazanmıştır) bu rolü o kadar iyi oynamışlardır ki belki de Baba filminin bu denli beğenilmesi filmdeki o gerçekçiliktendir. Sinema dünyasında kendine ait bir yeri olan Vito Corleone karakteri belki de mafya karakterleri arasında en çok bilinen ve beğenilenidir. Belki bundandır ki ünlü bir Vito Corleone repliği olan Ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağım. sinema tarihinin en çok hatırlanan 2.inci repliği seçilmiştir.

Premiere dergisi Vito Corleone'yi tarihteki en büyük film karakteri seçerken, Empire dergisi 53. en büyük film karakteri olarak seçti.

MARLON BRANDO KİMDİR?

Marlon Brando 3 Nisan 1924'te doğdu, 1 Temmuz 2004'te yaşaını yitirdi. Marlon Brando 20. yüzyılın en önemli sinema oyuncusu olarak gösterilir.

Küçük yaşta tiyatroya başlamış olan aktör, New York'ta Lee Strasberg, Elia Kazan, Stella Adler ve Emir Zahirovic'den senelerce oyunculuk dersi almıştır. Ancak kendisi üzerinde en önemli etkiyi Stella Adler'in (dolaylı olarak ünlü Rus tiyatrocu Konstantin Stanislavski'nin) yapmış olduğunu ısrarla belirten Brando, Actors Studio'nun kurucularından olmasa da 1952'den itibaren stüdyonun dünya çapında ün kazanacağı dönemde başında bulanan Lee Strasberg'in kendini hocaların hocası gören kibirli tavrı karşısında hep muhalif olmuştur. Oyunculuk hayatı üzerinde, bir zamanlar Henry Fonda'yı sahnelere kazandıran tiyatrocu annesinin etkisi olduğunu da yadsımaz. "Hala Hollywood'da bulunmamın tek nedeni parayı reddedecek ahlaki cesaretimin olmayışıdır" diyecek kadar cesur, 1972'de The Godfather filmiyle aldığı Oscarı reddedecek kadar da asi biriydi. İkinci Oscarını Amerika'nın Kızılderililere karşı uyguladığı politikayı protesto etmek için ödülü almaya dahi gelmemiştir. On the Waterfront (Rıhtımlar Üzerinde) ile gerçekleştirdiği performansla tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı; ama Brando'nun yakın dostu Elia Kazan'ın da bu başarıda rolü vardı. Elia Kazan film için başta Frank Sinatra ile anlaşmış olmasına rağmen, yapımcı Spiegel'in de etkisiyle Brando'yu başrole koymuştur. Kült filmler arasına giren bir diğer filmi ise "Last Tango in Paris" filminde Bernardo Bertolucci ile çalışmıştır. Filmlerinde kendine has bir tarzı vardı. Bunlardan birkaçı; repliklerini ezberlemeyi reddederdi küçük kâğıtlar kullanırdı. Bir filmde sesinin daha boğucu çıkması için yanaklarına pamuklar doldurdu. The Man (1950) filmindeki Ken Wilcheck rolü için haftalarca tekerlekli sandalyeli gazilerle birlikte olmuştu. Brando ülkesinde Kızılderili ve siyahların hakları için aktif olarak çalışmıştı. Hollywood sinemasının Kızılderililere karşı tutumunu pek çok yollarla protesto etmiş, düşman edinmiştir. Oğlunun cinayet davasında mahkemede kendisini 'ateist' olarak tanımlasa da, dini inancı bulunduğunu hayatının akışında pek çok yerde belirtmiş, özellikle kızılderili manevi inançlarına kendini yakın hissettiğini belirtmiştir. Oğlu Michael Jackson'ın korumalarından biriydi. Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan kızı intihar etti. 2001 yılında zatürreden dolayı hastaneye kaldırıldı. Empire dergisinin 'Film Tarihinin 100 Seksi Starı' listesine 14. sıradan seçilmişti.

ROBERT DE NIRO KİMDİR?

Robert Mario De Niro 17 Ağustos 1943'te New York'ta dünyaya geldi. Sanatçı bir ailenin çocuğu olmanın avantajını daha küçük yaşlarda hissetmiştir. Annesi Virginia Admiral, bir ressamdı, babası Robert da şair, ressam ve heykeltıraş. Doğup büydüğü semtte ağırlıklı olan İtalyan komşuları bu içe kapanık çocuğu 'Bobby Milk' diye çağırırlardı. Utangaç bir çocuk olduğu doğruydu; zamanının çoğunu kitaplar arasında geçiriyordu. Broadway’de sahnelenen oyunlarla büyüyen De Niro, ilk kulis havasını Oz Büyücüsü rolüyle kokladı. On altı yaşına girince Çehov'un Ayı oyununda rol aldı. Tüm başarılı oyuncular gibi ünlü tiyatro öğretmeni Stella Adler’den ders aldı.

Gösterime giren ilk filmi 1968 yapımı Greetings idi. Buna rağmen ilk filmi 1963’te tamamlanan, ancak 1969’da gösterime giren The Wedding Party, ilk yönetmeni ise ve Brian De Palma sayılabilir. Ardından Hi, Mom!, Bloody Mama, Jennifer on My Mind, Born to Win ve The Gang That Couldn’t Shoot Straight gibi küçük bütçeli filmler geldi. 1973'te De Niro ve yönetmen Martin Scorsese birlikte filmler çevirmek üzere adım attılar. İlk filmleri Mean Streets, sonraki yıllarda gelecek sekiz filmin habercisi oldu. 1976’da Taxi Driver ve 1977’de New York, New Yorkta birlikte çalışan De Niro ve Scorsese, artık ikili olarak anılır olurlar. Ardından Kızgın Boğa / Raging Bull (1980), The King of Comedy (1983), Sıkı Dostlar / Goodfellas (1990), Korku Burnu (1991) ve Casino (1995) gelir.

Bir yıldız olmasını sağlayan, şüphesiz muhteşem oyunculuğuyla The Godfather II filmi olmuştur.

