Hadi ipucu 8 Şubat sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün saat 11.30'daki Hadi ipucu olarak Fırtına Deresi yamaçlarındaki tarihi kale işaret edildi. Hadi ipucu 8 Şubat sorusu "Fırtına Deresi’nin yamaçları üzerinde bulunan ve konumuyla ünlü tarihi kalenin adı nedir?" Hadi ipucu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: FIRTINA DERESİ’NİN YAMAÇLARI ÜZERİNDE BULUNAN VE KONUMUYLA ÜNLÜ TARİHİ KALENİN ADI NEDİR?

hadi bugün 12.30'da!

Ülkemiz sayısız medeniyetlerin bıraktığı sıra dışı eserlerle doludur. Bunlardan bir tanesi vardır ki, Karadeniz'in muhteşem doğasında denizden 750 metre yüksekte tüm ihtişamıyla yükselir. Bugünkü ipucumuz tam da bu eserle ilgili. Rize'deki Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerinde bulunan ve muhteşem konumuyla ünlü tarihi kalenin adı nedir?

HADİ İPUCU CEVABI: ZİLKALE

ZİLKALE HAKKINDA DETAYLAR

Zilkale, Çamlıhemşin ilçesinin 12 km güneyinde, Fırtına Vadisi'ndeki bir geçide hakim, yüksekçe bir tepe üzerinde (dere yatağından 100 m, denizden 750 metre yükseklikte) konumlanmış, 8 burç ve bir gözetleme kulesinden oluşan, savunma hendeği durumundaki Zil deresine merdivenle inilen bir kale olup, kesin yapım tarihi bilinmemektedir.

Bölgenin en dikkate değer eserlerinden birisidir. İlçe merkezinin 15 km. güneyinde, Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerine kuruludur. Kalenin üzerinde inşa edildiği sarp kaya kütlesi denizden 750 m dere yatağından yaklaşık 100 m. yüksekliktedir. Kale; dış surlar, orta surlar ve iç kaleden meydana gelir. Dış kalenin kapısına kuzeybatı yönündeki patika bir yolla ulaşılır. Bir teras yardımıyla orta surlar seviyesine çıkılır. Buradan ikinci bir kapı yardımıyla kale içerisine girilir. Orta kale içerisinde üç önemli yapı bulunur. Bunlar muhafız binası, şapel ve baş kuledir. Kulenin dört katlı olduğu duvarlardaki hatıl izleri ve kiriş deliklerinden anlaşılmaktadır. Duvarlar üzerinde doğu (vadi, manzara) yönünde kemerli pencereler, diğer taraflarda mazgal delikleri bulunmaktadır. Kulenin üstünün dendanlı bir teras şeklinde olduğu belirlenmiştir. Zil Kale, Kale-i Bala, Ciha Kale ve Kız Kaleleri gibi hem yörenin, hem de İspir’e ulaşan önemli bir ortaçağ kervan yolu üzerinde güveliği sağlıyordu. Osmanlıların bölgeyi fethinden sonra kalenin kullanılmaya devam ettiği biliniyor. Kalede bulunan iki el topu bugün Trabzon Müzesi’nde sergileniyor. Yakın tarihte restorasyon geçiren yapı, vadiye hakim, güzel manzaralı bir konuma sahip ve ilçedeki kaçırılmaması gereken ziyaret noktalarındandır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan restorasyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmıştır.