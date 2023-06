Hadid Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

Evrendeki bütün varlıkların Allah’ı tesbih ettiklerinin belirtilmesini takiben, O’nun eşsizliğini ve benzersizliğini gösteren niteliklerine dikkat çekilerek bu tesbihin gerekçesi sayılabilecek bir açıklama yapılmaktadır: O, üstün güç ve engin hikmet sahibidir (aziz ve hakimdir); göklerde ve yerde mutlak egemenlik O’nundur; O, hem hayat verme hem hayatı sona erdirme kudretini haizdir ve gücünün yetmeyeceği iş yoktur; O, evvel ve ahir, zahir ve batındır, ilmi her şeyi kuşatmıştır; belli hikmetlerle gökleri ve yeri yaratmıştır, kendisi ise zamandan ve mekandan münezzehtir, ama her yerde hazır ve nazırdır. Yerde ve gökte cereyan eden her şeyi ve yapılanları görmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği öylesine O’nundur ki onların ve oralarda bulunanların akıbetine hükmedecek olan da yalnız O’dur ve bütün işler dönüp dolaşıp O’na varır. Kulların içinde yaşadığı zamanın gece ve gündüz şeklinde dilimlere ayrılması da O’nun kudretinin eseridir, dolayısıyla O’ndan gizlenebilecek hiçbir şey yoktur. O kalplerin derinliklerinde bulunanları dahi bilmektedir. Tesbih, kısaca, bir yandan şuurlu varlıkların iradi olarak Allah Teala’nın her türlü noksanlıktan uzak olduğunu söz ve davranışlarla ortaya koymaları diğer yandan da evrendeki bütün varlıkların ilahi yasalara zorunlu olarak boyun eğip O’nun hükümranlığını itiraf etmeleri anlamına gelir (ayrıca bk. İsra 17/44).

3. ayette zikredilen “evvel, ahir, zahir, batın” isimleri Hz. Peygam­ber’in, Allah’ın doksan dokuz isminin sayıldığı “esma-i hüsna” ile ilgili hadisin yanı sıra, onun şu şekilde başlayan bir münacatında da yer alır: “Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen batınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur...” (Müslim, “Zikr”, 61; Tirmizi, “Da‘avat”, 19). Bunların anlamları kısaca şöyledir: a) Evvel: Allah Teala kadimdir, ezelidir; varlığının başlangıcı yoktur; O, her şeyin başlangıcı ve başlatıcısıdır. b) Ahir: Allah Teala bakidir, ebedidir; varlığının sonu yoktur; her şey sonludur ve sonunda O’na ulaşmak üzere vardır. c) Zahir: Allah Teala’nın varlığı ve varlığının kanıtları, kudretinin eserleri açıktır. O açıkta olanları bilir; üstündür, yücedir, hikmet sahibidir. d) Batın: O’nun zatının mahiyeti gizlidir, yaratılmışlarca bilinemez; gözler O’nu göremez, akıllar O’nu idrak edemez, muhayyileler O’nu kuşatamaz. O ise bütün gizlilikleri bilir, her şeye nüfuz eder (bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, “Ahir”, “Batın”, “Evvel” maddeleri, DİA, I, 542, V, 187, XI, 545). Ayeti “O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır” veya “O evvel, ahir, zahir ve batındır” şeklinde de çevirmek mümkündür; mealde, “ve” bağlaçlarının rolüyle ilgili olarak Zemahşeri’nin yaptığı açıklama (IV, 63-64) esas alınıp bu isimlerden ilk ikisiyle son ikisi arasındaki bağı belirginleştiren bir tercüme yapılmıştır. İbn Aşur ise bu yaklaşımı isabetli bulmaz (bk. XXVII, 363; bu konudaki bazı mana incelikleri ve kelam problemleri hakkında bilgi için bk. Razi, XXIX, 209-214; Allah’ın gökleri ve yeri altı günde yaratması ve arşa istiva etmesi hakkında bilgi için bk. A‘raf 7/54; “gökten inen ve ona yükselen” ifadesi için bk. Sebe’ 34/2; Allah’ın geceyi gündüze, gündüzü geceye katması hakkında bk. Al-i İmran 3/27).