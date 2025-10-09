Hadise: Bu şekilde anılmak beni çok üzdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi ve kan örneği alınan ünlüler arasında bulunan Hadise, serbest bırakıldıktan sonra Ankara'da konser verdi.

Sahnede hayranlarına içini döken Hadise; "Hayatımda ilk defa sabah 06.30'da korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı ve kız kardeşim de evimdeydi. 'Derya ne oluyor?' dedim. Hemen güvenliği aradım. Çünkü kapıyı açmak istemedim o saatte... 'Jandarma sizi almaya geldi' dediler. Yani bu cümle korkunç bir cümle. Çok güzel davrandılar. Üzerimden bir 14 saat geçti. Şunu söylemek istiyorum; Tabii ki hepimizin başına bir şeyler gelebilir ama ben sigara bile içmiyorum. Bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için 'bugün zoruma ve ağrıma gitti' diyebilirim. Karşınızda gülerek de durabilirim ama insanın psikolojisi biraz bozulabiliyor. Ben, işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara. Ne baba parası, ne anne parası, ne de eski sevgili parası yedim... Kendi gücümle geldim buraya ve bugün bu şekilde anılmak beni çok üzdü, bilmenizi istedim. Kan testleri yapıldı, saç örnekleri alındı. Yakında sonuçlar belli olacak. İçim çok rahat bunu paylaşmak istedim sizlerle. Bugünü yaşamak istemezdim ama 'bunda da bir hayır vardır' diyorum ve önüme bakıyorum" ifadelerini kullandı.