Hadise, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde, Kıbrıs'ta düzenlenen Pediatri Kongresinin gala gecesine sahneye çıktı. Hadise, konser öncesi IPA Direktörü Kerem Hasanoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı, "Çocuk deyince benim için akar sular durur. Onlarla alakalı her şeyde, her işte olmayı seviyorum. İsmimle, varlığımla onlar için bir katkım oluyorsa ne mutlu bana" dedi.

"MANEVİ ABLALIK YAPIYOR"

Hadise'nin bu sözleri üzerine IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, "Kimse bilmiyor ama Hadise Hanım yaklaşık iki senedir Türkiye’deki kurumumuzun çocuklarla ilgili tüm çalışmalarına arka planda destek veriyor. Dünya çocukları için manevi ablalık yapıyor" dedi.

"AVRUPA BİZİ TAKDİR ETMELİ"

Hadise, "Ben mülteciler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum. Çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Sayın Cumhurbaşkanımız sahip çıktı. Bu çok önemli... Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı. Bu konuda Kerem Bey de çok çarpıcı rakamlar var. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum. Onlara sahip çıkmak gerçekten gurur duyulacak bir şey. Bu konuda bize tepki gösteren Avrupa ülkeleri de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Biz yüzümüzde sivilce çıkınca travma yaşıyoruz ama bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz. Tabii yolumuz uzun bu çocukların eğitimi, barınması, beslenmesi var. Bunların geleceğini kimse düşünmüyor ama bir tek Türkiye düşünüyor. İşte bu yüzden ben ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

"DÜNYAYA ANLATACAĞIZ"

Hadise'nin sözlerinin ardından IPA Dış İlişkiler Direktörü Hasanoğlu da şunları söyledi:

Hadise Hanım'ın bu sözleriyle konuyu sanırım ne kadar yakından takip ettiğini herkes görmüş oldu. Barış Harekatı sonrası Türkiye çok yoğun bir saldırı altında. Türkiye'nin sivilleri hedef aldığına yönelik propagandalar yapılıyor dış basında. Böyle bir şey yapabilecek bir ülke hiç 3.5 milyon mülteciyi yıllardır barındırır mı? Üstelik bunların 2 milyonu çocuk... Türkiye güvenli bölge oluşturmaya çalışırken böyle bir propagandaya maruz kalıyor. İşte bu yüzden önümüzdeki günlerde Uluslararası katılımla İstanbul’da büyük bir toplantı düzenleyeceğiz. Türkiye’nin yaptığı çalışmaları uzaktan değerlendirenlere ve tüm dünyaya gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.