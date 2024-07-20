Hadise'den 'dekolte' çıkışı

"EVDE ÇOK FAZLA BİR ARAYA GELMİYORUZ"

Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar da gazetecilerle sohbet etti. Sakallıoğlu, "Hadise'yi ben daha önce izledim ama Harbiye'de ilk kez izleyeceğim. Bu gün de eşimle geldim buraya" şeklinde konuştu.

Burak Yırtar, "Yasemin Hanım evde nasıl birisidir?" sorusuna, "Biz evde aslında çok fazla bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda beraber çalıştığımız için akşam yemeğinden itibaren sabaha kadar bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Birbirimize özel alanlar tanıyoruz. Özel alana ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da birbirimize sağlıyoruz" yanıtını verdi.