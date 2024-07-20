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        Hadise'den 'dekolte' çıkışı

        Hadise Açıkgöz, önceki akşam koronavirüs pandeminin ardından ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 09:32 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:32
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şarkıcı Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

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        Hadise'yi izlemeye gelenler arasında, Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar, Ece Gürsel ve kardeşi Derya Açıkgöz de vardı. Hadise, giydiği kırmızı tulumu ile göz kamaştırdı.

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        Kıyafeti hakkında bir ara sahnede hayranları ile sohbet eden şarkıcı, "Kapalıyım ama gayet seksiyim. Demek ki konu açıklık değil de beyinde bitiyor. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Benim seyircilerim arasında kapalısı da var mini etekleri ile gelenler de. Beynimizi düzeltmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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        "HADİSE İLE TATİL PROGRAMLARI YAPIYORUZ"

        Hadise'yi dinlemeye gelen Ece Gürsel, "Çok heyecanlıyım, Hadise bu sektörde en özel isimlerden birisi. Özel hayatımda da zaman zaman görüştüğüm birisi. İnanılmaz yetenekli. Onu sahnede izlemek çok keyifli" dedi.

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        Ece Gürsel ayrıca, "İşlerimi onun konserine göre ayarladım ve onun için bugün buraya geldim. Onunla biz hep tatil programları yaparız, birlikte planlar yaparız. Hep de gidemeyiz. Çünkü ya onun iş programı ya da benim iş programım hep yoğun oluyor. Elbet bir gün, uzaklara bir yerlere bir organizasyon yapıp gitmek istiyoruz. Belki daha rahat ederiz. Kız kıza sohbetler oluyor. Ama aşk konuşulmaz, onunla birlikte anın tadını çıkarıyoruz. O bana çalışkan arı der ben de ona çalışkan arı derim" ifadelerini kullandı.

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        "EVDE ÇOK FAZLA BİR ARAYA GELMİYORUZ"

        Yasemin Sakallıoğlu ve eşi Burak Yırtar da gazetecilerle sohbet etti. Sakallıoğlu, "Hadise'yi ben daha önce izledim ama Harbiye'de ilk kez izleyeceğim. Bu gün de eşimle geldim buraya" şeklinde konuştu.

        Burak Yırtar, "Yasemin Hanım evde nasıl birisidir?" sorusuna, "Biz evde aslında çok fazla bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda beraber çalıştığımız için akşam yemeğinden itibaren sabaha kadar bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Birbirimize özel alanlar tanıyoruz. Özel alana ihtiyaç duyuyoruz. Bunu da birbirimize sağlıyoruz" yanıtını verdi.

        #hadise
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