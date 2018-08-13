Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 22'nci Barış Suyu Festivali kapsamında konser veren Hadise'nin paylaştığı fotoğraf olay oldu. Cadde'de yer alan habere göre, yaklaşık 10 bin kişiye konser veren Hadise, sahne önündeki koruyucu demir parmaklıklardan hayranlarıyla selamlaştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'ye kullanıcılardan tepki geldi.

'EN İTİCİ FOTOĞRAF'

Hadise bu fotoğrafı kendi Instagram hesabından yoruma kapalı olarak paylaşmıştı. Fotoğrafın, diğer sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından Hadise'ye kötü yorumlar gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcıları, 'Bu ne hal halkı aşağılar gibi', 'Gördüğüm en itici fotoğraf', 'Bu yaptığı hayranlarına saygısızlık', 'Çok çirkin bir görüntü', gibi yorumlar yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ