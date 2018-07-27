Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Hadise, dün bir televizyon programında annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen modacı Nur Yerlitaş'a sosyal medya hesabı üzerinden adeta ateş püskürmüştü.

Nur Yerlitaş, Beyaz TV'de yayınlanan magazin programına telefonla bağlanarak, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Bugün TV8'e bağlanan Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk ise ''Hastane olayını Nur Yerlitaş'a söylediğim için köpekler gibi pişmanım'' dedi.

Acun Ilıcalı da canlı yayına bağlanarak, " Nur Hanım'ı biz severiz. Burada yaptığı hareketin elle tutulur hiçbir tarafı yoktur. Hadise'nin ablasına kafayı takıp 3 hafta bekleyip 3 hafta sonra yayına bağlanıp bu olayı ifşa etmesi son derece yanlıştır" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ