Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'ü affeti ama ablası Hülya Açıkgöz'ü sildi

Hürriyet'in haberine göre, Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihara teşebbüs ettiğinin ortaya çıkmasının ardından kardeşi Derya Açıkgöz ve ablası Hülya Açıkgöz’le kavga etmişti. Kardeşi Derya Açıkgöz ile yeniden barışan Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'ü ise affetmedi