Hadramevt için önlem çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Arap Koalisyonunu Hadramevt’te sivillerin korunması ve ordunun güvenliği sağlamasına destek verilmesi için gerekli askeri önlemleri almaya çağırdı.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birbirinden ayrılmasını isteyen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi, aralık ayı başından bu yana ülkenin doğusundaki Hadramevt ile El-Mehra'da kontrolü elinde bulunduruyor.

Alimi'nin yaptığı ve Yemen TV'de yayınlanan yazılı açıklamada ülkenin doğusundaki gelişmelerle ilgili Arap Koalisyonuna çağrı yapıldı.

Açıklamada, koalisyon güçlerinden, Hadramevt'teki sivilleri korumak, silahlı kuvvetlerin sükuneti sağlamasına yardımcı olmak ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk çalışmalarını desteklemek için gerekli tüm askeri önlemleri almasını istedi.

REKLAM

GKK, SUUDİ ARABİSTAN'I SORUMLU TUTTU

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), konseye bağlı Hadrami Elit Kuvvetleri’nin Hadramevt vilayetinde bulunan mevzilerine düzenlenen hava saldırısından Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu.

GGK'ye yakınlığıyla bilinen bağımsız "Aden" televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının, bu sabah Hadramevt Valiliği'nin Gayl Bin Yemin ilçesine bağlı Vadi Nahab'da bulunan Hadrami Elit Kuvvetleri'nin mevzilerini hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu hava saldırısının, Hadrami Elit Kuvvetleri'nin "aynı bölgede aranan Amr bin Habriş'e bağlı silahlı isyancılar tarafından" pusuya düşürülmesinden bir gün sonra yapıldığı kaydedildi. Suudi Arabistan'dan ise bu konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. GGK'ye bağlı güçlerin Hadramevt vilayetinde bulunan mevzilerinin, aidiyeti belirlenemeyen hava unsurlarınca vurulduğu bildirilmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hadramevt’teki GGK mevzilerinin hedef alınmasının ardından bölgeden yükselen dumanlar dikkati çekmişti. Yemen medyası da Hadramevt’in Vadi Nahab bölgesinde bulunan ve GGK’ye bağlı Hadrami Elit Kuvvetleri’ne ait mevzilerin hava saldırısına uğradığını duyurmuştu REKLAM Bu saldırı, Hadramevt’te GGK güçlerinin ilk kez hava saldırısıyla hedef alınması olarak kayda geçerken şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Yemen'in doğusundaki durum Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.