Hafif ticari araç tankere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç tankere arkadan çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kütahya'da İbrahim Akbınar (67) idaresindeki hafif ticari araç, Kütahya-Uşak çevre yolundaki Buğday Pazarı Kavşağı'nda aynı yönde giden Ö.A'nın kullandığı tankere arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Akbınar ile araçtaki Kazım (82) ve Münire Kocabıyık (78), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇİFT KURTARILAMADI
Yaralılardan Kazım ve eşi Münire Kocabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü Akbınar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.