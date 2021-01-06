Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. Virüsün bulaş hızını düşürmek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağı kararının ne zamana kadar devam edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 2021 Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Neredeyse 2 aydır uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Yeni senenin başlamasıyla birlikte 2021 hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ne zaman biteceği araştırılmaya başladı. Sokağa çıkma yasağının biteceği tarihe ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesine göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan yeni korona virüs tedbirlerine göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.