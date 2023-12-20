Hafta İçi Nasıl Yazılır? TDK Bilgisi ile Hafta İçi Ayrı mı Bitişik mi Yazılır? Türk Dil Kurumu'nun dilimizdeki yazım normlarını oluşturması, Türkçenin tutarlı ve anlaşılır kullanımını sağlar. Gündelik hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız "hafta içi" ifadesi, özellikle iş ve eğitim bağlamında yaygın olarak kullanılır. "Hafta içi" kelimesi, pazartesiden cumaya kadar olan günleri kapsayan bir zaman dilimini tanımlar. Peki, hafta içi kelimesi doğru yazımı nedir? Bu içerikte, "hafta içi" ifadesinin TDK kurallarına uygun yazılışını ve bu doğru yazımın dil kullanımındaki rolünü ele alıyoruz.

Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 17:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:37 facebook

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