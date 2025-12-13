Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 13 Aralık 2025 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 13 Aralık 2025 Cumartesi günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sarı metal, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükselişe geçti. Dün 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı. Altının onsu şu sıralarda ise 4 bin 300 dolarda işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 08:15 Güncelleme: 13.12.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 13 Aralık 2025 Cumartesi günü düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle haftayı yükselişle kapattı. Altının ons fiyatı, dün 4.300 doları aşarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ons altından destek alan gram altın da 6 bin liraya dayandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 13 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.901,44

        Satış: 5.902,25

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.298,63

        Satış: 4.300,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.442,30

        Satış: 9.650,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.769,19

        Satış: 38.482,64

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.216,00

        Satış: 38.640,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.825,58

        Satış: 19.300,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37.769,19

        Satış: 38.482,64

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.324,34

        Satış: 40.325,53

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.245,20

        Satış: 4.359,03

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.368,96

        Satış: 5.620,12

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.320,00

        Satış: 96.348,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
