Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 13 Aralık 2025 Cumartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 13 Aralık 2025 Cumartesi günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sarı metal, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükselişe geçti. Dün 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı. Altının onsu şu sıralarda ise 4 bin 300 dolarda işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.901,44
Satış: 5.902,25
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.298,63
Satış: 4.300,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.442,30
Satış: 9.650,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.769,19
Satış: 38.482,64
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.216,00
Satış: 38.640,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.825,58
Satış: 19.300,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.769,19
Satış: 38.482,64
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.324,34
Satış: 40.325,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.245,20
Satış: 4.359,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.368,96
Satış: 5.620,12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.320,00
Satış: 96.348,00