        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 21 EYLÜL 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 21 Eylül Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 21 Eylül 2025 Pazar günü yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor. Üst üste rekor kırdıktan sonra bir miktar geri çekilen ve daha sonra yeniden yükselişe geçen değerli metal, yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 687 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 21 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 21.09.2025 - 08:08 Güncelleme: 21.09.2025 - 08:08
        1

        Altın fiyatları 21 Eylül Pazar günü hem yatırımcısı hem de ekonomini gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası altında yükseliş trendi sürüyor. Bu da vatandaşların güncel altın fiyatlarına olan ilgisini artırıyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte merak edenler için 21 Eylül 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.902,48

        Satış: 4.903,41

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.683,10

        Satış: 3.687,50

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.843,96

        Satış: 8.017,07

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.375,84

        Satış: 31.970,21

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.593,00

        Satış: 32.788,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.638,90

        Satış: 16.034,14

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.375,84

        Satış: 31.970,21

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 33.122,85

        Satış: 33.948,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.747,98

        Satış: 3.769,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.560,97

        Satış: 4.793,14

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 81.181,00

        Satış: 81.781,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
