Altın fiyatları yükselişte! İşte 28 Aralık 2025 Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 28 Aralık 2025 Pazar günü de yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Geçen hafta Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkati çekti. Ons altın cuma günü 4 bin 549,9 dolara ulaşarak rekor kırdı. Haftalık bazda ise altının ons fiyatı yüzde 4,5 değer kazanarak 4 bin 533 dolardan kapandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 28 Aralık 2025 Pazar günü de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Jeopolitik gerilimlerin tırmanması, ABD dolarının zayıflaması ve piyasa likiditesinin azalmasının desteğiyle, değerli metaller tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Spot altın, Cuma günü ons başına 4 bin 540 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise 6 bin 200 lirayı aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.249,70
Satış: 6.250,52
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.530,39
Satış: 4.536,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.999,52
Satış: 10.219,59
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.998,09
Satış: 40.753,36
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.442,00
Satış: 41.195,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.936,55
Satış: 20.439,18
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.998,09
Satış: 40.753,36
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.688,45
Satış: 42.748,14
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.473,17
Satış: 4.617,45
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.739,41
Satış: 5.997,81
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 100.948,00
Satış: 102.670,00