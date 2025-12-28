Altın fiyatları 28 Aralık 2025 Pazar günü de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Jeopolitik gerilimlerin tırmanması, ABD dolarının zayıflaması ve piyasa likiditesinin azalmasının desteğiyle, değerli metaller tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Spot altın, Cuma günü ons başına 4 bin 540 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise 6 bin 200 lirayı aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...