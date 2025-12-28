Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 28 Aralık 2025 Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 28 Aralık 2025 Pazar günü de yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Geçen hafta Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkati çekti. Ons altın cuma günü 4 bin 549,9 dolara ulaşarak rekor kırdı. Haftalık bazda ise altının ons fiyatı yüzde 4,5 değer kazanarak 4 bin 533 dolardan kapandı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 28.12.2025 - 07:57 Güncelleme: 28.12.2025 - 07:57
        1

        Altın fiyatları 28 Aralık 2025 Pazar günü de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Jeopolitik gerilimlerin tırmanması, ABD dolarının zayıflaması ve piyasa likiditesinin azalmasının desteğiyle, değerli metaller tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Spot altın, Cuma günü ons başına 4 bin 540 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise 6 bin 200 lirayı aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.249,70

        Satış: 6.250,52

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.530,39

        Satış: 4.536,02

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.999,52

        Satış: 10.219,59

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.998,09

        Satış: 40.753,36

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.442,00

        Satış: 41.195,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.936,55

        Satış: 20.439,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.998,09

        Satış: 40.753,36

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.688,45

        Satış: 42.748,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.473,17

        Satış: 4.617,45

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.739,41

        Satış: 5.997,81

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 100.948,00

        Satış: 102.670,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
