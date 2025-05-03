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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 3 MAYIS 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Hafta sonu altın fiyatları 3 Mayıs 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 3 Mayıs 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 18 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 3 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:16
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        1

        Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alım-satım yapılıyor. Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 3 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.017,30

        Satış: 4.018,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.239,36

        Satış: 3.241,62

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.427,68

        Satış: 6.570,74

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.710,71

        Satış: 26.202,57

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.446,00

        Satış: 26.664,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.815,18

        Satış: 13.141,47

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.710,71

        Satış: 26.202,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.923,22

        Satış: 27.603,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.218,44

        Satış: 3.160,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.700,46

        Satış: 3.903,07

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 65.709,00

        Satış: 66.761,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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