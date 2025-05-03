Hafta sonu altın fiyatları 3 Mayıs 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 3 Mayıs 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 18 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 3 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alım-satım yapılıyor. Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 3 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.017,30
Satış: 4.018,80
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.239,36
Satış: 3.241,62
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.427,68
Satış: 6.570,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.710,71
Satış: 26.202,57
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.446,00
Satış: 26.664,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.815,18
Satış: 13.141,47
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.710,71
Satış: 26.202,57
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.923,22
Satış: 27.603,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.218,44
Satış: 3.160,26
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.700,46
Satış: 3.903,07
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 65.709,00
Satış: 66.761,00