Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alım-satım yapılıyor. Bu haftaki sert düşüşe rağmen, altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 3 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…