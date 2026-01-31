Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 31 Ocak 2026 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların güçlenmesiyle sert düşüş kaydetti. Sarı metal, son dönemde ulaştığı zirve seviyenin ardından hızlanan satışlarla birlikte rekor kayıp yaşadı. Ons altın, bir günde yüzde 12 değer kaybederek 4 bin 730 dolara kadar geriledi ve 20 Ocak 2026'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Altının ons fiyatı, hafta sonu ise 4 bin 901 dolar seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 31 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.786,60
Satış: 6.788,96
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.887,31
Satış: 4.901,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.858,56
Satış: 11.099,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.434,24
Satış: 44.264,04
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 46.504,00
Satış: 48.204,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.649,25
Satış: 22.199,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.434,24
Satış: 44.264,04
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.185,23
Satış: 50.548,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.946,49
Satış: 5.307,32
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.508,55
Satış: 7.006,08
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 115.902,00
Satış: 120.603,00