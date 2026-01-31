Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların güçlenmesiyle düşüşe geçti. Sarı metal, son dönemde ulaştığı zirve seviyenin ardından hızlanan satışlarla birlikte rekor kayıp yaşadı. Bir günde yüzde 12 değer kaybeden ons altın 4 bin 730 dolara kadar geriledi. Bugün ise ons altın 4 bin 900 dolar, gram altın da 6 bin 780 liranın bandında seyrediyor. Peki, hafta sonu 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte 31 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…