        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 31 Ocak 2026 Cumartesi günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların güçlenmesiyle sert düşüş kaydetti. Sarı metal, son dönemde ulaştığı zirve seviyenin ardından hızlanan satışlarla birlikte rekor kayıp yaşadı. Ons altın, bir günde yüzde 12 değer kaybederek 4 bin 730 dolara kadar geriledi ve 20 Ocak 2026'dan bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Altının ons fiyatı, hafta sonu ise 4 bin 901 dolar seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 31 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 31.01.2026 - 08:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 08:09
        Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve doların güçlenmesiyle düşüşe geçti. Sarı metal, son dönemde ulaştığı zirve seviyenin ardından hızlanan satışlarla birlikte rekor kayıp yaşadı. Bir günde yüzde 12 değer kaybeden ons altın 4 bin 730 dolara kadar geriledi. Bugün ise ons altın 4 bin 900 dolar, gram altın da 6 bin 780 liranın bandında seyrediyor. Peki, hafta sonu 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte 31 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.786,60

        Satış: 6.788,96

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.887,31

        Satış: 4.901,16

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.858,56

        Satış: 11.099,95

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.434,24

        Satış: 44.264,04

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 46.504,00

        Satış: 48.204,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.649,25

        Satış: 22.199,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.434,24

        Satış: 44.264,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.185,23

        Satış: 50.548,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.946,49

        Satış: 5.307,32

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.508,55

        Satış: 7.006,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 115.902,00

        Satış: 120.603,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
