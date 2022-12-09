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Hafta sonu batı bölgelerimizin başı lodos fırtınası ile ağrıyacak

Türkiye hafta sonu lodosuna hazırlanıyor. Marmara ve Ege bölgelerini kuvvetli şekilde etkilemesi beklenen lodos beraberinde yağışları da getirecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel beklenen tahminleri aktardı

Son dakika: Hafta sonu batı bölgelerimizin başı lodos fırtınası ile ağrıyacak
Lodos baş ağrıtacak!
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Bu hafta sonu Marmara ve Ege’de hayatı olumsuz etkileyecek kuvvette lodos fırtınası bekleniyor. Rüzgar güneyden o kadar kuvvetli esecek ki şu sakin cuma havasından sonra İstanbul’a hareket getirecek. Deniz ve hava ulaşımı lodos fırtınasından etkilenecek, dayanıksız çatı, tabela, açık havadaki masa ve sandalyeler yer değiştirebilir.

Fırtınanın en kuvvetli ve uzun süreli halini Çanakkale-İzmir arası yaşayacak, cumartesi erken saatlerden itibaren bu kesimde rüzgar kuvvetli esecek. İstanbul’da ise pazar günü özellikle şehrin Avrupa Yakası ve aslında Edirne yönünde her merkez lodos tarafından adeta dövülecek. Pazar günü rüzgar kuvvetli sağanakları da taşımış olacak. Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale, Kırklareli pazarı uzun süren yağmurlarla geçirebilir.

EN SICAK HAFTA SONU

Pazar ayrıca Denizli, Konya, Eskişehir gibi iç merkezlerimizde orta kuvvette yağmurlar alabiliriz. Bu sırada ülkenin doğu ve güneydoğu kesimleri güneşleniyor.

Batıdaki fırtına ve peşine gelmesi beklenen yağmurlar hava sıcaklığını düşürmüyor, hatta son zamanların en sıcak hafta sonu havasını yaşayacağız. İstanbul 18-20 derecelere ulaşabilir.

HAFTA İÇİ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bu ısınma ve yağmurların ardından gelecek hafta salı ve çarşamba günleri (13-14 Aralık) Marmara’ya bu kez kuzeydoğudan soğuk bir hava (meteorolojide soğuk cephe de denir) sokulacak, hafta sonu 20 derecelere ulaşan Marmara’da yeni hafta içi 5-6 derecelere düşebiliriz. Bu gerçekleşirse ciddi bir hava değişimi olacak, bir ısınıp sonra hızla soğuyan hava sağlık sorunlarımızı arttırabilir, yeni hafta ortasındaki soğumaya hazırlıklı olmakta yarar var. Batıda kıyı merkezler için kar görüntüsü yok fakat Anadolu’da ve Karadeniz’de yeni kar yağışları oluşturabilecek kış havası yeni hafta ortalarında etkili olabilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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