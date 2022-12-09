Lodos baş ağrıtacak!

Bu hafta sonu Marmara ve Ege’de hayatı olumsuz etkileyecek kuvvette lodos fırtınası bekleniyor. Rüzgar güneyden o kadar kuvvetli esecek ki şu sakin cuma havasından sonra İstanbul’a hareket getirecek. Deniz ve hava ulaşımı lodos fırtınasından etkilenecek, dayanıksız çatı, tabela, açık havadaki masa ve sandalyeler yer değiştirebilir.

Fırtınanın en kuvvetli ve uzun süreli halini Çanakkale-İzmir arası yaşayacak, cumartesi erken saatlerden itibaren bu kesimde rüzgar kuvvetli esecek. İstanbul’da ise pazar günü özellikle şehrin Avrupa Yakası ve aslında Edirne yönünde her merkez lodos tarafından adeta dövülecek. Pazar günü rüzgar kuvvetli sağanakları da taşımış olacak. Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale, Kırklareli pazarı uzun süren yağmurlarla geçirebilir.