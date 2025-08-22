Hafta sonu hava durumu 23-24 Ağustos: Bu hafta sonu hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminleri geldi. Meteoroloji tarafından güncellenen haritaya göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 23-24 Ağustos güncel hava durumu raporu
Hafta sonu hava durumu raporu duyuruldu. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Ağustos ayının son haftalarında sıcak hava dalgası devam ediyor. İşte, hafta sonu hava durumu raporu
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.
Yarın ülke geneli az bulutlu ve açık, pazar günü ise Karadeniz'in kıyı kesimleri yağışlı kalan kesimler açık ve güneşli geçecek. Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İZMİR HAVA DURUMU CUMARTESİ: 36°24°
İZMİR HAVA DURUMU PAZAR: 35°26°
ANKARA HAVA DURUMU CUMARTESİ: 33°19°
ANKARA HAVA DURUMU PAZAR: 31°17°
İSTANBUL HAVA DURUMU CUMARTESİ:29°22°
İSTANBUL HAVA DURUMU PAZAR: 28°21°
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.