Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 7-8 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'e sağanak yağmur uyarısı!
Cuma gününe girilmesiyle birlikte hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 7-8 Şubat tarihlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken yağışlar da artış gösterecek. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası bu hafta sonu etkisini gösterecek. Peki, 7-8 Şubat 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl, yağış olacak mı? İşte tüm ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-8 Şubat Cumartesi ve Pazar günü hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar artarken yağışlar da etkisini göstermeye devam edecek. MGM, üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Tahminlere göre batı bölgelerinden girişi yapan Kuzey Afrika sıcak hava dalgası, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak. Bu kapsamda “7-8 Şubat hafta sonu sıcaklıklar kaç derece olacak?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
HAFTA SONU YURT GENELİNDE HEM YAĞIŞLAR HEM SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı tahminlere göre, Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının batı bölgelerden başlayarak Türkiye genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Hafta sonu yurt genelinde yağışlı bir hava sistemi etkili olacakken, buna rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, iç ve doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.
İSTANBUL 7-8 ŞUBAT HAVA DURUMU
Megakent İstanbul’da hafta sonu sağanak yağışlı hava hakim olacak.
İstanbul’da sıcaklığın Cumartesi 14, Pazar günü ise 12 derece civarında seyredeği tahmin ediliyor.
ANKARA 7-8 ŞUBAT HAVA DURUMU
Başkent Ankara’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Gece ayazının etkisini kaybetmesiyle birlikte başkentte Cumartesi ve Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 10-11 derecelere kadar çıkması öngörülüyor.
İZMİR 7-8 ŞUBAT HAVA DURUUMU
Meteoroloji tahminlerine göre Hafta sonu İzmir’de de sağanak yağmur görülecek.
Sıcaklıkların Cumartesi ve Pazar günü 20 dereceye kadar çıkarak bahar değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.