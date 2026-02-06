Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava durumu: Meteoroloji tahminlerine göre 7-8 Şubat 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde yağış olacak mı?

        Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 7-8 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir'e sağanak yağmur uyarısı!

        Cuma gününe girilmesiyle birlikte hafta sonu hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 7-8 Şubat tarihlerinde yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken yağışlar da artış gösterecek. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası bu hafta sonu etkisini gösterecek. Peki, 7-8 Şubat 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl, yağış olacak mı? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 09:57 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-8 Şubat Cumartesi ve Pazar günü hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar artarken yağışlar da etkisini göstermeye devam edecek. MGM, üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Tahminlere göre batı bölgelerinden girişi yapan Kuzey Afrika sıcak hava dalgası, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak. Bu kapsamda “7-8 Şubat hafta sonu sıcaklıklar kaç derece olacak?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        HAFTA SONU YURT GENELİNDE HEM YAĞIŞLAR HEM SICAKLIKLAR ARTACAK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yayımladığı tahminlere göre, Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının batı bölgelerden başlayarak Türkiye genelinde etkisini göstermesi bekleniyor.

        Hafta sonu yurt genelinde yağışlı bir hava sistemi etkili olacakken, buna rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, iç ve doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

        3

        İSTANBUL 7-8 ŞUBAT HAVA DURUMU

        Megakent İstanbul’da hafta sonu sağanak yağışlı hava hakim olacak.

        İstanbul’da sıcaklığın Cumartesi 14, Pazar günü ise 12 derece civarında seyredeği tahmin ediliyor.

        4

        ANKARA 7-8 ŞUBAT HAVA DURUMU

        Başkent Ankara’da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Gece ayazının etkisini kaybetmesiyle birlikte başkentte Cumartesi ve Pazar günü gündüz sıcaklıklarının 10-11 derecelere kadar çıkması öngörülüyor.

        5

        İZMİR 7-8 ŞUBAT HAVA DURUUMU

        Meteoroloji tahminlerine göre Hafta sonu İzmir’de de sağanak yağmur görülecek.

        Sıcaklıkların Cumartesi ve Pazar günü 20 dereceye kadar çıkarak bahar değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        Siyasilerden 6 Şubat mesajları
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı