Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7-8 Şubat Cumartesi ve Pazar günü hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar artarken yağışlar da etkisini göstermeye devam edecek. MGM, üç büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Tahminlere göre batı bölgelerinden girişi yapan Kuzey Afrika sıcak hava dalgası, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak. Bu kapsamda “7-8 Şubat hafta sonu sıcaklıklar kaç derece olacak?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...