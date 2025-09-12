Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 13-14 Eylül hafta sonu hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu yayınlandı. Bu hafta sonu planı olan vatandaşlar '' 13-14 Eylül Cumartesi- Pazar hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. AA'daki habere göre yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirten Çelik, yağışların yarın ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde olacağını söyledi. Peki diğer illerimizde hava nasıl olacak?

        12.09.2025
        Hafta sonu hava durumu raporu belli oldu. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar güncel hava durumunu sorguluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. İşte, bu hafta sonuna ilişkin hava durumu raporu

        2

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde hafta sonunda az bulutlu bir havanın hakim olacağını açıkladı.

        DOĞU KARADENİZ VE TRAKYA'DA YAĞIŞ VAR

        AA'daki habere göre yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirten Çelik, yağışların yarın ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde olacağını söyledi.

        MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Çelik, hafta sonunda Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Sıcaklığın mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Çelik, İstanbul ve Ankara'da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını, Çatalca çevrelerinde kısa süreli yağış geçişinin görülebileceğini kaydetti.

        ANKARA VE İSTANBUL 28, İZMİR 32 DERECE

        Çelik, sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 27-28, İzmir'de ise 32-33 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

        3

        BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        4

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

