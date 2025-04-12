HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 12-13 NİSAN 2025

İSTANBUL HAVA DURUMU

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava durumuna ilşkin "Türkiye mevsim normallerinden 8 ila 12°C daha soğuk, şubat ayı sonundaki gibi bir kış havası yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel’e göre İstanbul’da hafta sonu, yani 12-13 Nisan Marmara’da ve İstanbul’da yağmurlu geçebilir. Hava sıcaklıkları hafta sonu 8 ila 10°C’lerde seyredecek görünüyor. Hava tahminlerimize göre gelecek hafta salı gününden itibaren ise İstanbul ve genel olarak güney, batı ve kuzeybatı bölgeler daha sıcak bir ilkbahar havasına kavuşuyor.