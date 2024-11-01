Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Kasım cumartesi ve pazar günü yağış var mı?
Hafta sonuna girilmesiyle hava durumu araştırmaları yoğunlaştı. Günden güne sıcak havalar etkisini kaybederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu hava durumu raporları yayınladı. Bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu da hava durumuna göre plan yapan kişiler tarafından merak ediliyor. İşte 2-3 Kasım hafta sonu hava raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu güncel paylaşılıyor. İşte Cumartesi-Pazar il il Meteoroloji hava durumu tahminleri
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken pazar gününe kadar azalmayı sürdürecek
METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.