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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Kasım cumartesi ve pazar günü yağış var mı?

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Kasım cumartesi ve pazar günü yağış var mı?

        Hafta sonuna girilmesiyle hava durumu araştırmaları yoğunlaştı. Günden güne sıcak havalar etkisini kaybederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu hava durumu raporları yayınladı. Bu hafta sonu yağmur var mı? sorusu da hava durumuna göre plan yapan kişiler tarafından merak ediliyor. İşte 2-3 Kasım hafta sonu hava raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 16:47 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:49
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu raporu güncel paylaşılıyor. İşte Cumartesi-Pazar il il Meteoroloji hava durumu tahminleri

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        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken pazar gününe kadar azalmayı sürdürecek

        METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        EDİRNE °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 17°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

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        HATAY °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        6

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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