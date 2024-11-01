Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Kasım cumartesi ve pazar günü yağış var mı?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken pazar gününe kadar azalmayı sürdürecek

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.