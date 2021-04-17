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Hafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi? Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından en çok merak edilen şeylerden biri de kafelerin ve restoranların çalışma saatleri oldu. Uzun bir aranın ardından Mart ayında tekrar hizmete başlayan kafeler ve restoranların yeniden paket servise dönmesine karar verilmişti. Peki, hafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi? Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nedir?

Hafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi? Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nedir?

Koronavirüsle mücadelede Ramazan ayı boyunca uygulanması planlanan kısmi kapanma kararları araştırılıyor. İşletmelerin mesai saatlerinden sokağa çıkma saatlerine kadar bir çok tedbirin sınırlandığı kararlara göre hafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi? Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nedir?

HAFTA SONU KAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan genelgeye göre 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.

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