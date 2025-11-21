Habertürk
        Hafta sonu pastırma sıcakları devam ediyor! 22 – 23 Kasım 2025 tarihlerinde hava nasıl olacak, hava durumu nasıl, kaç derece, yağış var mı?

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 22 – 23 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde Meteoroloji tahminleri

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu tahminlerini paylaştı. 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da pastırma sıcakları devam ederken İzmir'de Pazar günü yağış bekleniyor. Peki hafta sonu yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte hafta sonu için Meteoroloji hava durumu tahminleri

        1

        Yurt genelinde pastırma sıcakları devam ediyor. Aralık ayı yaklaşmasına rağmen sıcaklıklar etkisini sürdürürken üç büyükşehirde hava ılıman seyrediyor. Peki hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 22-23 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hafta sonu hava durumu

        2

        22-23 KASIM 2025 HAFTA SONU HAVA DURUMU

        Türkiye’de kurak ve ılıman hava seyrini koruyor. 22 Kasım Cumartesi günü yurt genelinde hava güneşliyken, Pazar günü Marmara ve Ege’de yağış bekleniyor.

        Hafta sonunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıcaklıklar 19 ila 25 derece arasında seyredeceği kaydedildi. İzmir’de ise Pazar günü sağanak yağış bekleniyor.

        3

        22-23 KASIM 2025 İSTANBUL HAVA DURUMU

        İstanbul’da hafta sonu, gündüz vakti 20 dereceye çıkan sıcaklıklar, akşam saatlerinde 15 dereceye kadar düşerken hava durumu bulutlu olacak. İstanbul’da hava yağışsız ve ılıman geçecek.

        İstanbul’da gündüzleri 20 dereceye çıkan sıcaklıklar, akşam saatlerinde 15 dereceye kadar düşecek. Kentte hafta sonu hava bulutlu olsa da yağış beklenmiyor.

        4

        22-23 KASIM 2025 ANKARA HAVA DURUMU

        Ankara’da Cumartesi gün içinde 21 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, akşam saatlerinde 5 dereceye kadar düşerek Ankaralıları üşütecek.

        Pazar günü ise Başkentte sıcaklıklar 7 ila 21 derece arasında seyrederken, havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

        5

        22-23 KASIM 2025 İZMİR HAVA DURUMU

        İzmir’de, Cumartesi günü 24 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların ardından Pazar günü sağanak yağış bekleniyor.

