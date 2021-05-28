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Hafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Haftanın son iş gününde hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin aramalar yeniden oldukça artış gösterdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 1 Haziran Salı gününe kadar geçerli olacak kademeli normalleşme kapsamında bu hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

Hafta sonu yasak var mı? 29-30 Mayıs Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. 17 günlük tam kapanma sonrası hafta sonu yasakları geçtiğimiz yeniden uygulandı. İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kovid-19'la mücadele kapsamında hareketliliği azaltmak için uygulanan sokağa çıkma yasağı kademeli normalleşme takviminde de devam edecek. Sokağa çıkma yasağında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek, muaf olanlar ise sokağa çıkma yasağına tabi olmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü kesintisiz sürecek. Dolayısı ile bu hafta sonunda da tüm illerde sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. Hafta sonu kısıtlaması 28 Mayıs Cuma akşamı 21.00'den başlayıp, 31 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede "Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Genelgede yer alan açıklamalar kapsamında bu hafta sonunda da Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve kısıtlama kesintisiz olarak sürecek. Hafta sonu kısıtlaması 28 Mayıs Cuma akşamından 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF OLACAK?

Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."

HAFTA SONU NERELER AÇIK OLACAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.

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