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Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

  • 01
    Haftanın Kitapları

    HALİÇ'TEN BULUTLAR GEÇERKEN
    (Görkem Yeltan)

    Yer aldığı bir çok dizi, film ve tiyatro oyununun yanı sıra 2001 yılından beri yazarlığa başlayarak çocuk edebiyatına yönelik eserler üreten Görkem Yeltan’ın yeni kitabı ‘‘Haliç’ten Bulutlar Geçerken’’ Okuryazar Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Yeltan kitabı ile Rojin ve Yeşil Saç karakterlerinin gizemli macerasına, yanlarında kırmızı yanaklı Ejderha, takım elbiseli yılan Serpen, cırcırböceği Lacigale karakterlerini ekleyerek çocuklara ilham dolu anlar yaşatıyor. 
  • 02
    Haftanın Kitapları

    MESAFE
    (Taylor Adams) 

    Gerilim türünü ustaca eserlerinde işleyen Taylor Adams, çok satanlar listesine giren ve yakın zamanda beyaz perdeye uyarlanan ‘’Çıkış Yok’’ kitabının ardından ‘’Mesafe’’ adlı yeni romanıyla Pena Yayınları etiketi ile okurlarla buluşmaya devam ediyor. Adams, yeni bir sayfa açmaya karar verip tüm geçmişlerini arkalarında bırakarak yola koyulan James ve Elle Eversman çiftinin Mojave Çölü’nde beklenmedik bir şekilde araçlarının bozulmasıyla başlayan hikâyeyi etkileyici bir dille edebiyat severlere aktarıyor.
  • 03
    Haftanın Kitapları

    ÇÜRÜME
    (Emre Timur)

    Dünyaya çürümek için değil, yaşamak için geldiğimizi hatırlatmak ve edebiyat dünyasına yeni bir soluk getirmek üzere kaleme alınan Emre Timur’un “Çürüme” adlı romanı, İnkılâp Kitabevi etiketiyle okurlarıyla buluştu. Yaşadığı çağa ve bu çağın insanlarına dünyanın sonu gözüyle bakan “Çürüme”, bizi bize anlatırken, giderek kararan yüreklere ayna tutmak için betimlemelerden ve sanatın etkileyici dilinden yararlanıyor. 
  • 04
    Haftanın Kitapları

    ANEKDOTLAR
    (Mustafa Alp Dağıstanlı)

    Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat bir kere öpmek için kimi sıkıştırmıştı? "Evime canlı giren tavuk kendi kendine ölmeye mahkumdur" diyen yazar kimdi? Yahya Kemal'in "manen tokat"ını hangi yazar yemişti? Genç şairlere "Cemal Süreya'nın peşine takılmayın" diyen şair kimdi? Kolektif Kitap'tan çıkan Anekdotlar, hikâye anlatmalarına alışık olduğumuz edebiyatçıları bu sefer hikâyesi anlatılan karakterlere dönüştüren kısa, özlü ve çarpıcı anlatılarla, meraklı okurları yazarlarla daha yakın bağlar kuracakları ilişkiler alemine götürüyor. Kitapta kültür tarihimizin yapıtaşlarını oluşturan 115 edebiyatçının yaşamından 608 anekdot yer alıyor.
  • 05
    Haftanın Kitapları

    TANRI'NIN GÖLGESİ
    (Alan Mikhail) 

    Yale Üniversitesi Tarih Bölümü başkanı ve tarih profesörü Alan Mikhail’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişinde istikrarın simgesi olan Yavuz Sultan Selim’i ve onun bilinmeyen hikâyesini kaleme aldığı Tanrı’nın Gölgesi, Epsilon logosuyla raflardaki yerini aldı. New York Times Book Review En İyi Kurgu Dışı Kitap Ödülü kazanan Tanrı’nın Gölgesi’nde Mikhail, orijinal haritalar ve çarpıcı çizimler eşliğindeki ezber bozan metniyle Selim’in hayatını olağanüstü akıcı ve ustalıklı bir üslupla aktarırken İslam tarihi hakkındaki önyargıları da yıllardan beri egemen olan “Batı'nın yükselişi” teorileriyle birlikte altüst ediyor.
  • 06
    Haftanın Kitapları

    SESİM DUYULANA DEK
    (Abi Daré’)

    Abi Daré’nin Goodreads Okur Ödülü’ne aday olan romanı Sesim Duyulana Dek, Epsilon logosuyla raflarda! Nijerya’nın küçük bir köyünde büyüyen, kendi sesine kavuşabilmek ve kendi adına konuşabilmek için okumak isteyen bir genç kızın unutulmaz hikâyesini anlatan Sesim Duyulana Dek, hayaller uğruna verilen zorlu mücadeleye dair, yürekleri hem burkan hem de umutla dolduran güncel bir masal... 
  • 07
    Haftanın Kitapları

    YA BİR GÜN KAVANOZ KAPAKLARI BİTERSE
    (Şeyma Çekici) 

    Şeyma Çekici’nin umutlarınızı sakladığınız yerden çıkarma isteği uyandıracak öykü kitabı Ya Bir Gün Kavanoz Kapakları Biterse, Küsurat Yayınları etiketiyle raflarda! Ya Bir Gün Kavanoz Kapakları Biterse; hayallerini fındık dallarında, rahatsız etmesin diye etiketi kesilmiş bebek tulumlarında, hiç tadına bakılmamış tüp çikolatalarda, sofraya sayıyla konmuş zeytin tanelerinde, hâl hatır soran bir tanıdığın samimi sohbetinde ve pek tabii gıcır gıcır kavanozlarda saklayanların hikâyesi.
  • 08
    Haftanın Kitapları

    EPİGENETİK DEVRİMİ
    (Nessa Carey)

    Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanlarında çalışan İngiliz bilim insanı Nessa Carey’nin kaleme aldığı Epigenetik Devrimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. Genetik anlamda özdeş iki bireyin birbirinden farklı ve bilimsel olarak ölçümlenebilecek özelliklerinin karşılığı olan “epigenetik”, doğuştan gelen özelliklerle çevrenin etkileşiminin biyolojik çeşitliliği nasıl tasarladığını gösteriyor. Alanın yirmi yıllık tarihini incelerken aynı zamanda en son bulguları ve yenilikleri ele alan kitap, epigenetiğin temellerine bir giriş niteliğinde.

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