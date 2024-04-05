Haftanın kitapları...

ÇIĞLIK

Yeraltı edebiyatının güçlü kalemi ve Dövüş Kulübü’nün yazarı Chuck Palahniuk’in aynı anda hem tüyler ürperten hem de sürükleyici romanı Çığlık, Düşbaz Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu! Çığlık, yıllardır kayıp olan kızını arayan bir babanın hikâyesi üzerinden Hollywood dünyasının çarpıcı renklerinin ardındaki karanlığı gözler önüne seriyor. Acının metalaştırılması ve sanatın tehlikeli gücü üzerine acımasız, bir o kadar rahatsız edici bir yansıma olan Çığlık, Palahniuk’in edebi gücünün zirvesinde olduğu, şimdiye kadarki en gerilim dolu, en cüretkâr ve türe meydan okuyan eseri…