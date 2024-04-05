Haftanın kitapları...
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
EN UZUN YOL
Edebiyata öyküleriyle merhaba diyen Işıl Aydın, ilk romanı En Uzun Yol ile Kafka Kitap’ta. Editörlüğünü Mahir Ünsal Eriş’in yaptığı En Uzun Yol, bir arayışın öyküsü. Okurla beraber çıkılan bu yolculukta ağaçların gölgeleri, kırık faylar, mavi şehirler, sınırlar, bu yakalar, karşı yakalar okura eşlik ediyor. Şehirlerin içinden geçen karakterlerse izledikleri yolun ne heyecan verici olduğunu henüz kitabın başlarındayken açık ediyor.
ÇIĞLIK
Yeraltı edebiyatının güçlü kalemi ve Dövüş Kulübü’nün yazarı Chuck Palahniuk’in aynı anda hem tüyler ürperten hem de sürükleyici romanı Çığlık, Düşbaz Kitaplar etiketiyle okurlarla buluştu! Çığlık, yıllardır kayıp olan kızını arayan bir babanın hikâyesi üzerinden Hollywood dünyasının çarpıcı renklerinin ardındaki karanlığı gözler önüne seriyor. Acının metalaştırılması ve sanatın tehlikeli gücü üzerine acımasız, bir o kadar rahatsız edici bir yansıma olan Çığlık, Palahniuk’in edebi gücünün zirvesinde olduğu, şimdiye kadarki en gerilim dolu, en cüretkâr ve türe meydan okuyan eseri…
TÜRK SANATI
Orta Asya Türk toplumu, en eski, en köklü uygarlıklardan biri... Peki yaşadığımız toplumun kültürüne dair her şeyi biliyor muyuz? İslamiyet öncesi Türk toplumunda, bu topraklarda neler oluyordu? Sanat; bir toplumun kültürüne, yaşayışına, refahına dair çok fazla ipucu içerir, o sanatı doğru okumasını bilenlere... Atalarımızın duygu ve düşüncelerini öğrenmeye hazır mısınız? Araştırmacı, edebiyatçı ve sanat tarihçisi Merve Köken'in çok yalın bir dille kaleme aldığı Türk Sanatı Karakarga Yayınları'ndan çıktı.
ŞUT VE GOL!
Ödüllü Fransız yazar Jean-Charles Berthier, Türkçe'deki ilk romanında okurunu, bir mini futbol turnuvasına davet ediyor. Olanca güçleriyle turnuvaya hazırlanan, aksiliklerden yılmayan takımların peşinden soluk soluğa koşturuyor. Kız ve oğlan takımlarının arasındaki amansız rekabeti sergileyen roman, sporda etik değerlere dikkat çekiyor, zafere götüren takım ruhunu, azmi ve disiplini yüceltiyor.