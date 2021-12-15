Haiti'deki korkunç patlamada can kaybı yükseliyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, dün akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucu en az 75 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin ikinci büyük şehri Cap-Haitien'in Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor, 75 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Olanlar korkunç. Çok fazla can kaybettik." dedi.

Cap-Haitien kasabasının Belediye Başkan Yardımcısı Patrick Almonor, patlamayla ilgili soruşturmanın çok boyutlu devam ettiğini belirterek, "Ölü sayısı artıyor" dedi.

Yaralıların durumunun kritik olduğunu belirten Almonor, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Kazadan sonra birçok insanın hastanede yanık tedavisi gördüğü belirtildi.

Haiti Başbakanı Henry kazadan sonra yaptığı açıklamada, yaşanan can kayıpları nedeniyle ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini söyledi.

Henry, "Tüm Haiti ulusunu üzen bu trajedinin kurbanlarının anısına ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edilecek. Bu korkunç patlamanın kurbanlarına gerekli bakımı sağlamak için hızla Cap-Haitien'de sahra hastaneleri kurulacak" ifadelerini kullandı.