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Haiti'de Başsavcı, Başbakan Henry'yi, Moise suikastına ilişkin görüşmeye çağırdı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ın Başsavcısı Bedford Claude, Başbakan Ariel Henry'yi, Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili görüşmeye çağırdı.

Haiti'de Başsavcı, Başbakan Henry'yi, Moise suikastına ilişkin görüşmeye çağırdı
Moise suikastında yeni gelişme
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AA

Başsavcı Claude'un Başbakan Henry'ye gönderdiği davette, Henry'nin soruşturmadaki baş şüphelilerden eski Haiti Adalet Bakanlığı yetkilisi Joseph Felix Badio ile Moise'nin öldürülmesinden 7 saat sonra yerel saatle 04.03 ve 04.20'de telefonda görüştüğünü belirtti.

Claude, görüşmelerin yapıldığı sırada Henry'nin Devlet Başkanı Moise'nin evinin yakınında olduğuna dair kanıtlar olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin içeriğinin doğrulanmasına ilişkin görüşmek istediğini vurgulayan Claude, bunun mecburi olmadığına işaret etti.

Başbakan Henry, daha önce yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, Badio'yu tanıdığını ve onun olaya dahil olduğuna inanmadığını söylemişti.

Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, Moise'nin öldürülme emrini Badio'nun verdiğini söylemişti.

GÖZALTINA ALINAN KOLOMBİYALI ESKİ ASKERLER İŞKENCE GÖRDÜKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Haiti'de suikastla ilgili gözaltına alınan Kolombiyalı eski 18 askerin imzasıyla, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile diğer üst düzey yetkililere, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine hitaben yazılan mektupta, Haiti polisinin işkence yaptığı iddia edildi.

Söz konusu eski askerlerin adlarının açıklanmasını istemeyen akrabaları, 6 Eylül tarihli mektubun bir kopyasını Associated Press (AP) ajansına gönderdi.

Askerler mektupta, 7 Temmuz'daki suikasttan saatler sonra teslim olduklarını ve gözaltındayken işkence gördüklerini öne sürdü.

Mektupta, "Sorumlu olmadığımız eylemlerden dolayı bizi suçlamak isteyen ABD ve Haiti'deki kişiler ve şirketler tarafından kandırıldık. Bir adaletsizlik yapılmasına izin vermeyin." ifadeleri kullanıldı.

Haiti Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Polis konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU?

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

First lady Moise tedavisinin ardından 18 Temmuz'da ülkesine dönmüştü.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Suikasta ilişkin toplamda en az 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

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