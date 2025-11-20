Habertürk
Habertürk
        Hakan Akkaya'dan bronz madalya!

        Hakan Akkaya'dan bronz madalya!

        Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın Tayland ayağına katılan Hakan Akkaya, flöre kategorisinde bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 18:41 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:41
        Hakan Akkaya'dan bronz madalya!
        Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Hakan, Nakhon Ratchasima kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler flöre A kategorisinde mücadele etti.

        İlk turu bay geçen Hakan, Polonya'dan Rafal Ziomek, Fransa'dan Quentin Fernandez-Anssoux ve ev sahibi ülkeden Phoopa Sae-Sim'i eleyerek yarı finale çıktı.

        Yarı finalde karşılaştığı İtalyan Emanuele Lambertini'ye 15-9 yenilen Hakan, 3'üncülüğü elde etti.

