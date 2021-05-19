'Doktorlar dinlenmemi istiyor' 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hakan Altun, program çekimleri sırasında rahatsızlık geçirmişti. Ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Altun, doktorlar tarafından beyin ameliyatına alınmış ve 5 gün yoğun bakımda tutulmuştu.

Hakan Altun

İstanbul'daki evinde istirahate çekilen şarkıcı, önceki gün rutin kontrolleri için Nişantaşı'nda bulunan bir özel hastaneye geldi. Gerekli kontrollerin ardından hastaneden ayrılan Altun, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Bir süre daha dinleneceğini ve sahnelerden uzak kalacağını ifade eden Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim." diye konuştu.

Hastane çıkışı Altun'u karşısına gören vatandaşlar, ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Altun da iyi dilekte bulunan vatandaşlara teşekkürler etti.

AMELİYAT OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

Ameliyatını yapan doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.