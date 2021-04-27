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HaberlerMagazinHakan Altun'un doktorundan açıklama! Hakan Altun'un son sağlık durumu - Magazin haberleri
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Hakan Altun'un doktorundan açıklama

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Hakan Altun'un doktoru, sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, konuyla ilgili, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" dedi

Hakan Altun'un doktorundan açıklama! Hakan Altun'un son sağlık durumu - Magazin haberleri
DHA

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, 21 Nisan Çarşamba günü kendini iyi hissetmediği içinarkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda yatan Altun'dan güzel haber geldi. Şarkıcının doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu, "Ufak bir damar tıkanıklığı vardı, o açıldı. Bugün taburcu olabilir" ifadelerini kullandı.

2007'DE BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Sanatçı Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.

Şarkıcı Hakan Altun
Şarkıcı Hakan Altun

Ameliyatını yapan doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

"HAFTAYA TABURCU EDİLEBİLİR"

Geçtiğimiz hafta Hakan Altun'un resmi Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmişti. Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir.

Hakan Altun'un yakın arkadaşı Zafer Alg&ouml;z
Hakan Altun'un yakın arkadaşı Zafer Algöz

ZAFER ALGÖZ'DEN AÇIKLAMA

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, Altun'u Nişantaşı'nda tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" demişti.

HAKAN ALTUN HAKKINDA

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.

17 Mart 2002'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. Altun bu şarkısı da büyük beğeni toplamıştı. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. Altun'un bu şarkısı da müzik listelerinin zirvesinde kendine yer buldu.

Altun ardından sırasıyla, 2005'te "Hediye", 2006'da "Küstüm Aşklara" ve 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde ise, 13 şarkıdan oluşan "Aşk Lütfen Gel" albümüyle müzikseverlerle buluştu.

Altun, zamanla sahnelerin aranılan isimlerinden biri oldu.

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