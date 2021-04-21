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HaberlerMagazinHakan Altun hastaneye kaldırıldı! Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Magazin haberleri
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Hakan Altun hastaneye kaldırıldı

Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanınca ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Sırtındaki ağrıdan şikayetçi olan Altun'un geceyi hastanede geçireceği öğrenildi

Hakan Altun hastaneye kaldırıldı! Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Magazin haberleri

Hakan Altun korkuttu. Ünlü şarkıcı, sırtındaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 48 yaşındaki Altun’un, "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Altun, 2008'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tetkikleri devam eden Altun'un, geceyi önlem amaçlı hastanede geçireceği öğrenildi.

Şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.

HAKAN ALTUN HAKKINDA

Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk okulu bitirdikten sonra 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına girdi.

1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. Daha sonra 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdular. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.

17 Mart 2002'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. İkinci klibi ise "Aşkıma Son Şarkım"dır. Üçüncü klibi ise "Nefesimsin"dir. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. İkinci klibi ise "Kördüğüm"dür. Üçüncü klibi ise "Ayrılık Olmasaydı"idi. Dördüncü klibi ise "Fenalardayım"dır. 7 Ocak 2005'te "Hediye" adlı beşinci albümünü çıkardı. 29 Mart 2006'da "Küstüm Aşklara" adlı altıncı albümünü çıkardı. Aşk, Adam Ve Ayrılık adlı albümünü 2 Ocak 2007'de çıkardı. 21 Aralık 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde 13 şarkıdan oluşan "Aşk Lütfen Gel" albümünü çıkardı.

Altun, zamanla sahnelerin aranılan isimlerinden biri oldu.

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