Dünyanın en büyük operasyonunda Türk rolü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCSon dakika: Dünya tarihine geçecek operasyonda Türk rolü! İstemeden yardım etti ve... - Haberler
ABONE OL

Hakan Ayık, dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine 'istemeden' yardım etmiş

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 16 ülkede yürütülen ve bugüne kadarki en büyük polis operasyonlarından biri olan "Truva Kalkanı"nın, Avustralya'nın en çok aranan suçlularından olan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla itham edilen Hakan Ayık sayesinde ilerlediği ortaya çıktı.

Son dakika: Dünya tarihine geçecek operasyonda Türk rolü! İstemeden yardım etti ve... - Haberler
Dünyanın en büyük operasyonunda Türk rolü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM
BBC TÜRKÇE

Hollanda medyasında yayımlanan Europol kaynaklı haberlere göre, FBI tarafından yönetilen operasyonda polis tarafından suç örgütlerine satılan AnOm şifreli telefonlar, Hakan Ayık tarafından diğer suç örgütlerine tanıtıldı ve satıldı. Bu da, 16 ülke polisinin, suç örgütlerini kolayca takip etmesini sağladı.

Operasyona, polis tarafından suç örgütlerine satılan şifreli haberleşme hattı AnOm sayesinde suçlulara ulaşılması nedeniyle, tarihteki Truva Atı'na atıfla "Truva Kalkanı" adı verildi.

Europol kaynaklarına göre polisin suçlulara satmayı başardığı şifreli hat, Avustralya'nın en çok arananlar listesinde yer alan ve halen Türkiye'de yaşadığı bildirilen Hakan Ayık sayesinde yaygınlaştı.

Ayık, farkında olmadan polise yardım ederken, suç ortaklarını da tuzağa düşürdü.

İlk haberlere göre Avustralya'da 224, Yeni Zelanda'da 35, İsveç'te 75, Hollanda'da 49, Almanya'da 70'den fazla kişi yakayı ele verdi. 21 cinayet planı ortaya çıkarıldı, tonlarca uyuşturucu ele geçirildi, büyük miktarda silaha ve nakit paraya el konuldu.

Avustralya polisine göre Hakan Ayık, AnOm'un suç örgütleri arasında kullanılması konusundaki en etkili güçtü. Suç örgütlerine sızan sivil polislerin 2018 yılında satmaya başladığı şifreli telefonu ilk satın alanlardan biri Hakan Ayık oldu.

TELEFONUN REKLAMINI YAPTI

Yalnızca mesaj gönderip alabilen ve suçlular tarafından şifresinin asla kırılamadığına inanılan telefonun Ayık'ın eline geçmesinin ardından satışlar da arttı. Çünkü Hakan Ayık, kendi suç ağı içinde bol bol telefonun reklamını yaptı.

Avustralyalı yetkililere göre, bu durum, polisin işini oldukça kolaylaştırdı. Suç ağı içinde güvenilir bir kişi olan Ayık, polis tarafından izlenen şifreli telefonların yaygın şekilde satılmasını sağladı. Hatta, Ayık'ın bir süre sonra bizzat telefonun satışını yaparak bu işten ciddi gelir de elde ettiği bildiriliyor.

Polis şefi Jared Taggart, Avustralya medyasına yaptığı açıklamada, "Hakan Ayık'ın suçlulara telefonu övmesi, Dwayne 'The Rock' Johnson'ın spor salonu tanıtımı yapması gibi bir şey" dedi.

Avustralyalı yetkili, kaslarıyla ünlü ABD'li eski sporcu ve sinema oyuncusu Johnson'un, spor salonu tutkunları için önemi neyse, Hakan Ayık'ın da kendi suç ağındaki öneminin o kadar yüksek olduğuna işaret etti.

Hakan Ayık'ın "kefil olduğu" telefonlar, kısa sürede dünya çapında 9 bin kullanıcıya ulaştı. Şifreli haberleşme sistemi, 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başlandı.

"TÜRKİYE'DE YAŞIYOR"

Suç örgütlerinin, şifrelerinin kırılmayacağını düşünerek rahatça gönderip, aldıkları 27 milyon mesaj; İsveç, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Kanada, Litvanya, Norveç, Yeni Zelanda, İskoçya, Birleşik Krallık, Almanya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya güvenlik birimleri tarafından kaydedildi.

42 yaşındaki Hakan Ayık, 10 yıldır polisten kaçıyor.

Avustralya makamlarına göre, yakalanması için ödül konan Ayık, Hollandalı eşi ve 2 çocuğuyla Türkiye'de yaşıyor.

Avustralya medyasından The Sydney Morning Herald, The Age ve 60 Minutes'in hafta başında yayımladığı haberlere göre Ayık, İstanbul'da lüks mülklerin yanısıra Şişli ilçesindeki Kings Cross isimli otelin de sahibi.

Lahey'deki Europol Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada, Ekim 2019'da başlayan Truva Kalkanı operasyonu kapsamında dünya çapında 800'den fazla kişinin tutuklandığı, milyonlarca euro nakitle 8 ton kokain ele geçirildiği belirtilmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Dijital Covid Sertifikası: AB vatandaşlarına 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamasız seyahat imkanı
BBCAB vatandaşlarına kısıtlamasız seyahat imkanı!
ABD, Türkiye'nin de aralarında olduğu 61 ülkeye seyahat uyarısını gevşetti
BBCABD, Türkiye'nin de aralarında olduğu 61 ülkeye ...
Amerikalı milyarderlerin vergi detaylarının sızdırıldığı iddia edildi
BBCAmerikalı milyarderlerin vergi detaylarının ...
SON DAKİKA: Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda yüzlerce kişi gözaltına alındı
BBCOrganize suç örgütlerine yönelik küresel operasyon!
Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü
BBCSibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok ...
Kanada polisi araçla ezilen Müslüman ailenin İslamofobi kurbanı olduklarına inanıyor
BBCKanada polisi araçla ezilen Müslüman ailenin ...
İngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital platformlardaki telif ödemelerinde daha adil olunması yönünde çağrıda bulundu
BBCİngiltere'de müzisyenler, hükümete dijital ...
Kenyalı fotoğrafçı Thandiwe Muriu ve kamuflajlı modellerin cazibesi
BBCKenyalı fotoğrafçı Thandiwe Muriu ve kamuflajlı ...
Harry ve Meghan'ın kızları İngiltere basınında: 'Saray'a uzatılan zeytin dalı mı?'
BBCBebeklerinin ismi gündemde! 'Saray'a uzatılan zeytin ...
SON DAKİKA: Covid: 200'den fazla lider G7'yi dünyanın en yoksul ülkelerinin aşılanmasına yardım etmeye çağırdı
BBC200'den fazla liderden G7 ülkelerine aşı çağrısı!