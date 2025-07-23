Hakan Bucak: Vatandaş evini biriktirecek

TOKİ ve Emlak Konut, gayrimenkul yatırımını toplumun her kesimine yaymak için gayrimenkul sertifikası ihracına hazırlanıyor. Yeni modele ilişkin açıklama yapan Gayrimenkul Girişimcisi ve Hakan Bucak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, hem ev almak isteyenlerin hem de yatırımcıların süreçten kazançlı çıkacağını dile getirdi.

Bucak, “Projelerde yer alan konutlar küçük paylara bölünerek, gayrimenkul sertifikası olarak yatırımcılara sunulacak. Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem görecek. Böylece vatandaşlar küçük birikimleri ile büyük projelere ortak olacak. Vatandaşlar, proje inşa edilirken bütçesine göre alım yapacak ve isterse biriktirdiği sertifikalarla ev sahibi olacak. Aslında bir bakıma vatandaş evini biriktirecek. Bir kesim ise ev almak yerine projedeki değer artışından faydalanacak. Kamu öncülüğünde, SPK denetiminde güvenli bir yatırım aracında kar sağlayacak.” dedi.

ŞİMDİ SIRA ORTA GELİRLİDE

Konut satışlarının 12 aydır kesintisiz arttığını, ancak mevcut fiyat ve faiz şartları nedeniyle belli bir kesimin alım yapabildiğini hatırlatan Hakan Bucak, “Tek başına, tek seferde ev alabilecek kesim yatırımını yaptı. Şimdi sıra orta gelirliye geldi. Gayrimenkul sektöründe bugüne kadar finansmana erişim konusunda atılan en cesur ve dönüştürücü adımlardan biriyle karşı karşıyayız. Gayrimenkul Sertifikası modeli, sadece bireylerin konut edinme imkânlarını kolaylaştırmakla kalmayacak; aynı zamanda Türkiye’de gayrimenkul yatırım kültürünü de kökten değiştirecek. Bu yaklaşım, küçük birikimlerle büyük projelere ortak olma fırsatı sunarak, daha kapsayıcı bir yatırım ekosistemi yaratıyor. Önümüzdeki dönemde sektörün dinamizmine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Gayrimenkul sadece birikimi olanların değil, birikim yapmak isteyenlerin de seçeneği haline gelecek.” dedi.