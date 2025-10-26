Hakan Büyükçingil'den bronz madalya!
U23 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda Hakan Büyükçingil bronz madalya kazandı.
Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil bronz madalya mücadelesinde Amerikalı rakibini 14-3 yenerek U23 Dünya üçüncüsü oldu.
Büyükçingil, turnuvada Avrupa şampiyonu Bulgar Giorgi Lyuborimov Ivanov’u 7-4, repesajda ise Mısırlı Abdelrahman Mohammed Haitham Sheyatan’ı 13-7 mağlup ederek bronz madalya maçına yükseldi.
Milli güreşçi, bronz madalya mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera’yı mağlup ederek üçüncü oldu.