        Haberler Gündem Güncel Hakan Çakır cinayetinde mütalaa! | Son dakika haberleri

        Hakan Çakır cinayetinde mütalaa!

        Başkentte korkunç bir cinayete kurban giden Hakan Çakır ile ilgili davada istenen cezalar belli oldu. Savcı, 3 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve suça sürüklenen çocuklardan biri hakkında 41 yıla, diğeri hakkında da 26 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 13:42
        Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

        DHA'nın haberine göre savcı, Hakan Çakır'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklar hakkında iddianamede talep edilen cezalar doğrultusunda mahkumiyet isterken, Çakır ailesinden 3 kişi, hakkında 'Basit yaralama' suçundan beraat talep etti.

        Keçiören'de çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır (15), geçen yıl 10 Ağustos'ta dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle gelen ağabeyi Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürüldü. Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, oğlu Ahmet Emir Zeynal, onun arkadaşı Umut Kılınç hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘Öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi. Cemal Zeynal'ın yaşı küçük çocukları B.S.Z. hakkında 41 yıl, T.Y.Z. hakkında 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aynı dosyada Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘Basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

        DURUŞMA BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

        Davanın 2'nci duruşması, bugün Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Suça sürüklenen çocukların da yargılandığı dosya kapsamında duruşma, kapalı olarak yapıldı. Bu nedenle duruşma salonuna izleyici ve basın mensupları alınmadı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. ve T.Y.Z., tutuksuz sanık Umut Kılınç, aynı dosyada sanık olarak yer alan maktul Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir ile taraf avukatları katıldı.

        İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

        Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Cemal Zeynal, Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç’ın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiye yönelik ‘Öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. hakkında 41 yıla, T.Y.Z. hakkında ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mütalaada, aynı dosyada ‘Basit yaralama’ suçundan haklarında 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve akrabası Eyyüp Demir yönünden ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi talep edildi.

        Mahkeme başkanı, eksik hususların tamamlanmasına karar verip, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

        Tel Aviv'de siren sesleri!

        İran'ın israil'e doğru bir füze salvası fıralatışı gerçekleştirmesiyle kudüs ve tel aviv'de sirenler çalıyor.

