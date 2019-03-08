Hakan Hatipoğlu: Eşim adap dışı rollerde oynayamaz

Giriş: 08.03.2019 - 10:44 | Güncelleme:  

Hakan Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu için çarpıcı açıklamalarda bulundu

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    Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu geçtiğimiz yılın sonunda ilk bebekleri 'Lila'yı kucaklarına almıştı. 

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    Hakan Hatipoğlu, Göktürk Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. 

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    Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu ile ilgili, "Gizem'e oyunculukta tabii ki yasak uygularım. ""Adap dışı rollerde oynamasını istemem. Mesela fettan ve açık sahnelerin olduğu bir rolde Gizem'i görmek istemem." dedi. 

  • 4Hakan Hatipoğlu: Eşim adap dışı rollerde oynayamaz
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