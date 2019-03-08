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Hatipoğlu eşi Gizem Hatipoğlu ile ilgili, "Gizem'e oyunculukta tabii ki yasak uygularım. ""Adap dışı rollerde oynamasını istemem. Mesela fettan ve açık sahnelerin olduğu bir rolde Gizem'i görmek istemem." dedi.