Hakan Muhafız 3. sezon ne zaman? Soruları cevap buldu. Başrollerini Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Funda Eryiğit, Taner Ölmez, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu'nun aldığı Hakan Muhafız ile ilgili resmi açıklama Netflix'ten geldi. İşte, Hakan Muhafız 3. sezon tarihi ve fragmanı...

HAKAN MUHAFIZ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hakan Muhafız 3. sezonuyla 6 Mart’ta tüm dünyayla aynı anda Netflix’te olacak.

HAKAN MUHAFIZ 3. YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Dizinin yeni sezonunda Hakan, Muhafız kanı taşıyan abisi tarafından cehennem yerine dönen İstanbul’u kurtarmak için kıyasıya bir savaşa giriyor. Şehir Ölümsüzler’in saldırısı sonucu yayılan bir virüsle mücadele ederken, Faysal ve Rüya kötü emellerine ulaşmaya çok yaklaşıyor. Hakan panzehiri yapması için ulaşacağı Nisan (Funda Eryiğit) ve bu yolda karşılaşacağı Burak (Taner Ölmez) ile şehrin insanlarını kurtarmak için maceraya koyulur. Tüm bunlara karşı ayakta kalmaya çalışan Hakan aynı zamanda altı yüz yıllık bir öfkeyle İstanbul’u kendisine dar etmeye hazırlanan Vezir’i bulması gerekir. Atalarının yaşadıkları Hakan'ın bugünkü mücadelesine ışık tutar ve geçmişle şu an arasında gidip gelen bir yolculuk için kolları sıvar.