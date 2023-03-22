"CİDDİ BİR İLİŞKİ"



Erçel ve Sabancı, geçtiğimiz hafta da İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Paris tatilinden dönen çift, sonunda aşklarını ilan etmişti.



Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel" demişti. Hakan Sabancı ise yeni birlikteliği için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yapmıştı.