Ünlü işadamı Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin küçük oğlu Hakan Sabancı, önceki akşam Harbiye'de bir mekanda düzenlenen özel yemek ile 28'inci yaşını kutladı.

Sabancı ailesinin önemli isimlerinin yer aldığı gecede anne Arzu Sabancı, aktif kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden gecenin fotoğraflarını paylaştı.