        Haberler Magazin Hakan Sabancı ile Naz Şahin önce partide eğlendi sonra alışveriş turuna çıktı

        Hakan Sabancı ile Naz Şahin önce partide eğlendi sonra alışveriş turuna çıktı

        Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile birlikte görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 09:11 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:11
        Önce parti sonra alışveriş
        Kısa bir süre önce Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı'nın önceki gece Miami'de bir partide Naz Şahin ile görüldü. İkili, gece boyunca samimi bir poz vermedi ancak düzenli olarak bir araya geldi.

        Hakan Sabancı ile Naz Şahin, sonrasında dikkat çekmemek için birbirlerini takip etmemiş olsa da bir araya gelmeleri tesadüf üzeri olmadığı ortaya çıktı.

        Partide birlikte vakit geçiren Hakan Sabancı ile Naz Şahin, sonrasında da birlikte çıktıkları alışveriş turunda görüldü. Sabancı ile Şahin'in Miami'ye de birlikte gittiği düşünülüyor.

        #Hakan Sabancı
        #Naz Şahin
        #Mahmut Orhan
        #Hande Erçel
