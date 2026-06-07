HAKAN SAFİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Hakan Safi'nin serveti de seçim sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Forbes'in en zengin Türkler listesinde yer alan iş insanının kişisel servetinin yaklaşık 750 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Bu rakamla Türkiye'nin en varlıklı iş insanları arasında gösterilen Hakan Safi'nin, Fenerbahçe başkanlık yarışındaki en güçlü kozlarından birinin de iş dünyasındaki ekonomik gücü olduğu değerlendiriliyor.